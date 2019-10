1 ZDJĘCIE Jan Szyszko (Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Gazeta)

- Żłobki i przedszkola to sprawy chwilowe, spuścizna po poprzednim systemie komunistycznym, no i po Platformie Obywatelskiej - mówił Szyszko na przedwyborczej debacie w Pruszkowie. Sposób na zachęcenie kobiet do zachodzenia w ciążę? "Budować zdrową rodzinę, gdzie mąż zarabia odpowiednią pensję".