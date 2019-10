Na wspólnej konferencji prasowej tuż przed wyborami wystąpili prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki.

- Zapowiedzieliśmy przed poprzednimi wyborami, że zrealizujemy pewien program, i on został zrealizowany. Mówiliśmy wtedy, co zrobimy w ciągu 100 dni. Dziś to powtarzamy. To będą ustawy albo odpowiednie programy działania - mówił Jarosław Kaczyński.

Pierwszą obietnicą jest tzw. mały ZUS.

- Ten obszar dotyczy działalności mikro- i małych firm. Zakładów fryzjerskich, cukierni, piekarni.