W najnowszym sondażu Kantar dla „Wyborczej”, Gazeta.pl i Tok FM Prawo i Sprawiedliwość nadal prowadzi z 42-proc. poparcia. Koalicja Obywatelska może liczyć na 29 proc., a Lewica na 13 proc. Konfederacja (5 proc.) i PSL (4 proc.) balansują na granicy progu wyborczego.

Przy takich wynikach partia Jarosława Kaczyńskiego utrzymuje większość w Sejmie, niewiele jednak potrzeba, by ją straciła. Wystarczy, by poparcie dla PiS spadło o 1 pkt. proc. i o tyle samo wzrosło Koalicji Obywatelskiej i by PSL przekroczyło próg zamiast Konfederacji, a Zjednoczona Prawica mogłaby utracić przewagę.