2 ZDJĘCIA Konwencja Wyborcza Koalicji Obywatelskiej, Warszawa, 6 października 2019. (Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta)

- 'Titanic' zatonął przez kłamstwo, chciwość i pychę. Tysiące niewinnych ludzi na pokładzie po prostu nie wiedziało, co się dzieje. Do samego końca wszelkie obawy zagłuszała orkiestra. Nie możemy pozwolić, by tak stało się z Polską - mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałkini Sejmu i kandydatka Koalicji Obywatelskiej na szefową rządu. W Warszawie trwa konwencja wyborcza Koalicji Obywatelskiej.