Najnowszy spot PiS: „Nie ryzykuj! Już 13 października obroń swoje prawo do programów 500 plus i 300 plus, do 13. i 14. emerytury i niższego wieku emerytalnego, do decydowania o wychowaniu dzieci…”

To kolejny filmik, który partia władzy wypuściła w tym tygodniu do sieci. Poprzedni niósł przekaz: „Nie śpimy, idziemy na wybory”. Wyborca budzi się w wyborczej urnie, by dowiedzieć się, że brakuje w niej tylko jego głosu. Aktor Janusz Rewiński prowadzi go do drzwi, za którymi są „bajki, bo pan Grzegorz urealnił 500 plus: pociął, podzielił, większość zabrał”.