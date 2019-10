Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” apeluje też do wszystkich poszkodowanych, by dołączali do zawiadomienia. - Z doniesień medialnych oraz własnych obserwacji wiemy, że w ramach ministerstwa oraz innych urzędów centralnych działała zorganizowana grupa przestępcza, która wynosiła poufne informacje z resortu i wykorzystywała je do nękania sędziów. W ramach tych działań tworzono także nieprawdziwe informacje, fałszywe dowody, które następnie były podstawą wszczynanych postępowań wyjaśniających lub dyscyplinarnych wobec sędziów - twierdzi sędzia Jakub Kościerzyński ze stowarzyszenia.