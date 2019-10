1 ZDJĘCIE Dzień Kobiet w Sejmie (Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta)

Kandydatki zajmują nieco ponad 42 proc. na listach wyborczych w nadchodzących wyborach do Sejmu i Senatu. To tyle samo co 4 lata temu, ale mniej niż w 2011 roku, gdy wprowadzono obowiązek, że na listach musi być co najmniej 35 proc. kobiet. Coraz mniej jest też "jedynek" wśród kobiet.