Przedstawiciele Partii Zielonych spotkali się w środę z dyrektorem radia Wiktorem Świetlikiem. – Na razie zapowiedziano nam, że berety wciąż znajdują się w magazynach i jeszcze trochę pobędą w areszcie, bo trzeba załatwić formalne sprawy. Ale po wyborach, najpóźniej w listopadzie, z powrotem trafią do radiowego sklepiku – mówi Urszula Zielińska, która wraz z Waldemarem Kamińskim z Partii Zielonych złożyła we wtorek do Polskiego Radia wniosek o oddanie beretów.

6 tys. beretów z logo radiowej Trójki chciał oddać na przemiał prezes PR Andrzej Rogoyski.