Klub Jagielloński to zespół ekspertów, z którego wywodzi się wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości. Ten konserwatywny think tank przygotował raport oceniający ostatnie cztery lata rządów Zjednoczonej Prawicy. Do raportu jako pierwsi dotarli dziennikarze serwisu Onet.pl.

Trójka dla rządów PiS

Rządy PiS oceniono w kilku kategoriach, w skali od 2 do 5. Klub Jegielloński nie przyznał ani jednej piątki, za to PiS dostał kilka dwój. Średnia ocena to 3,07.

Jak podaje Onet, najlepiej oceniono politykę innowacyjną oraz sportową – na czwórki z plusem.