– Niech państwo nie mają złudzeń: te wszystkie przedsięwzięcia zmierzające do podniesienia poziomu życia rodzin zostaną prędzej czy później zlikwidowane. Będziemy mieli do czynienia z ogromną ofensywą LGBT. Jeżeli siły opozycyjne stworzą wspólny rząd, to z pewnością będą dominować ci, którzy chcą radykalnego zburzenia porządku moralnego i kulturowego w naszym kraju – ocenił Jarosław Kaczyński w programie „Rozmowy niedokończone” w TV Trwam. Zapytany o stawkę zbliżających się wyborów opisał wizję „Polski plus”, czyli kraju rządzonego przez Prawo i Sprawiedliwość, i „Polski minus”, jakiej zdaniem prezesa PiS chce opozycja.