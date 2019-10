Przypomnijmy: pod koniec czerwca w prawomocnym orzeczeniu Naczelny Sąd Administracyjny uchylił decyzję Agnieszki Kaczmarskiej, szefowej Kancelarii Sejmu (byłej radnej PiS), zmierzające do ukrycia wykazu sędziów popierających kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Przesądził, że to informacja publiczna podlegająca udostępnieniu.

Kancelaria bezczynna, ale co z tego?

Wnioskująca o dokumenty posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz mimo to wglądu do dokumentów nie uzyskała. Zablokował to nowy prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Jan Nowak. To były polityk PiS, wielokrotny radny dzielnicy Warszawa-Wola, zaufany człowiek Jarosława Kaczyńskiego. Stworzył Kancelarii Sejmu pretekst do niewykonania prawomocnego wyroku sądu: wszczął dwa postępowania w sprawie przetwarzania danych osobowych sędziów, którzy podpisali listy poparcia kandydatów do KRS. Bada, czy w świetle regulacji chroniących dane osobowe można ujawniać nazwiska sędziów. Nowak wydał tymczasowe postanowienia zabezpieczające, które stanowią pretekst do wstrzymania wykonania prawomocnego orzeczenia NSA przez Kancelarię Sejmu.