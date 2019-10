- Wystarczy zwykła ludzka przyzwoitość. Nie trzeba żadnych specjalnych ustaw, by żona premiera ujawniła majątek, który został na nią przepisany, zanim premier musiał go ujawnić. Nie trzeba specjalnej ustawy, tylko zwykłej, ludzkiej przyzwoitości, by czołowi politycy nie odbierali telefonów od gangsterów - mówił podczas wtorkowej debaty przedwyborczej w TVP Borys Budka (PO-KO).

Poseł odpowiadał właśnie na pytanie dotyczące ewentualnego wprowadzenia jawności majątku nie tylko najważniejszych osób w państwie, ale również ich najbliższej rodziny. sprawę kupionej przez Mateusza Morawieckiego po okazyjnej cenie działki, którą trudno znaleźć w oświadczeniu majątkowym szefa rządu. Oficjalnie należy teraz do żony premiera, który przed wejściem do polityki dokonał z nią częściowego podziału majątku.