Prowadzący debatę Michał Adamczyk na początek zapytał, czy program 500 plus zostanie utrzymany. Borys Budka (PO-KO) stwierdził, że „nic, co zostało dane, nie zostanie odebrane”. Kosiniak-Kamysz (PSL) zaczął swoje wystąpienie od złożenia kondolencji premierowi Mateuszowi Morawieckiemu z powodu śmierci ojca. - Zrozumiałe jest to, że nie ma pana premiera dzisiaj z nami, ale gdzie jest pan prezes Kaczyński? Szkoda, że nie ma panów przewodniczących Schetyny i Czarzastego.