Jarosław Kaczyński (rocznik 1949) i Krzysztof Czabański (1948) rozpływają się nad stanem mediów publicznych w ostatnich czterech latach. To trwający ponad trzy minuty spot wyborczy Czabańskiego. Kaczyński, siedząc z nim przy stole i popijając herbatę nalewaną z porcelanowego dzbanka, ma mu pomóc wejść do Sejmu.

Ale ich rozmowa – sztuczna, momentami jakby byli skrępowani, że mówią to, co mówią – nie jest ani trochę urocza. Ta niby-pogawędka dwóch starszych panów w staroświeckim stylu to czysta i cyniczna manipulacja faktami.