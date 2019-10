KRS decydowała o obsadzie Sądu Okręgowego w Warszawie. To największy sąd w kraju, są w nim rozstrzygane najważniejsze sprawy kryminalne, gospodarcze i polityczne. We wtorek w tajnym głosowaniu Rada wybrała 67 przyszłych sędziów i wskazała ich prezydentowi do powołania. O miejsca starało się w sumie 147 kandydatów.

Członkowie Rady uznali, że awans należy się m.in. sędziemu Łukaszowi Klusce. Jest prezesem Sądu Rejonowego w Pruszkowie, który w 2017 r. dostał stanowisko od Zbigniewa Ziobry.