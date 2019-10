„Nic - poza nadzwyczajnymi okolicznościami - nie usprawiedliwia nieobecności katolików w sprawach publicznych” - pisze w specjalnym oświadczeniu przewodniczący Episkopatu. Bo oficjalnie dokument to po prostu zachęta do udziału w zbliżających się wyborach parlamentarnych.

Ale abp Stanisław Gądecki szybko przechodzi do wskazania, co należy brać pod uwagę przy wyborze „odpowiedniego kandydata”. To m.in. jego prawość moralna, świadectwo życia w rodzinie czy miłość do ojczyzny.