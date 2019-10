Choć oglądając nierzadko główne wydanie "Wiadomości", nie jestem już zdolna do zdziwienia tym, co tam widzę, to w poniedziałek oniemiałam. Zaczęło się rytualnie:

– „Rząd znalazł bilion złotych na inwestycje” (czyli buduje i będzie budować drogi, koleje i domy),

– „Priorytet: bezpieczeństwo i ochrona granic” (tu o nowej broni dla WOT i po raz kolejny o zacieśnianiu współpracy Dudy z Trumpem),

– „Europa nie radzi sobie z imigrantami” (a PiS się sprzeciwiał, by ich do Polski sprowadzać),