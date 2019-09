- Poldek Unger twierdził, że dziennikarstwo to jest coś, o co warto zabiegać, co może być rodzajem życiowego powołania - mówił w piątek w siedzibie "Gazety Wyborczej" Jarosław Kurski, wicenaczelny "Wyborczej". - A jednocześnie twierdził, że talent musi być podparty ciężką pracą, że w tym zawodzie potrzebny jest heroizm. To nie jest łatwy zawód, zwłaszcza dzisiaj, kiedy jesteśmy konfrontowani z niezliczoną ilością fake newsów. Wasze pokolenie musi się z tymi wyzwaniami mierzyć i bronić tych kanonów dziennikarstwa, które Poldek wyznaczał.