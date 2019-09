- Nie każde państwo może kupić takie samoloty, niezbędna jest do tego zgoda władz Stanów Zjednoczonych. Jest to największy kontrakt w historii modernizacji Wojska Polskiego - powiedział w rozmowie z TVP Info Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

Decyzja kongresu USA nie oznacza jednak, że nowe samoloty niebawem wylądują w naszym kraju. Teraz dopiero rozpoczną się negocjacje dotyczące ceny. Zapewne nie będą to małe pieniądze, gdyż myśliwce piątej generacji F-35 są obecnie uznawane za najnowocześniejsze na świecie. F-35 ma zasięg do 2200 km i osiąga maksymalną prędkość 1,8 macha. Przenosi do 8 ton uzbrojenia.