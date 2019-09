Do dzisiejszej recenzji "Wiadomości" wybraliśmy tylko cytaty - paski, wypowiedzi lektora, polityków, prowadzących i komentatorów.

O rządzie i o PiS:

„Sondaże nie pozostawiają wątpliwości: Polacy chcą kontynuacji dobrej zmiany”;

„Większość młodych chce głosować na PiS”;

„Młodzi dostrzegają poprawę swoich perspektyw życiowych za rządów PiS”;

„Państwo wspiera wreszcie plany założenia własnej rodziny”;

„Średnio Polacy zarabiają o jedną czwartą więcej”;

„Bilans ostatnich czterech lat rządów PiS wypada imponująco”;

„Drugiej takiej gospodarki nie ma w Europie”;

„To najlepszy okres od 1989 r.”;

„Służba zdrowia jest Polską racją stanu”;

„Już teraz udało się usprawnić służbę zdrowia”;

„Rząd inwestuje w bezpieczeństwo”;

„Wzrasta poczucie bezpieczeństwa i zaufanie do policji”;

„To wszystko jest możliwe dzięki programowi rządu”;

„Turyści odzyskają pieniądze dzięki funduszowi gwarancyjnemu wprowadzonemu przez PiS”;

„Polski rząd jest niepokorny”.

O Koalicji Obywatelskiej i opozycji:

„Coraz więcej nienawiści w Koalicji Obywatelskiej”;

„Opozycja chce zabrać unijne fundusze dla Polski”;

„Opozycja usiłuje wykorzystać problematykę praworządności do uderzenia w polski rząd i w rolników”;

„Opozycja, nie mogąc pogodzić się z wyborczą porażką, nieustannie mówi o rzekomym łamaniu praworządności”;

„Jedyna strategia, jaką ma Schetyna, to sianie nienawiści i wzbudzanie niepokoju”;

„Brejza to szef hejtu w Polsce”.

Gościem "Wiadomości" był wicepremier Jacek Sasin (PiS).

Edyta Lewandowska: Panie premierze, dlaczego w tej kampanii jest tyle nienawiści?

Sasin: Bo nasi przeciwnicy nie mają nic pozytywnego do zaproponowania Polakom.