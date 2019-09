1 ZDJĘCIE 27.08.2019 Warszawa , KPRM . Minister finansów Marian Banaś podczas prezentacji projektu budżetu państwa na rok 2020. (Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta)

PiS w NIK robi to, co zwykł robić, gdy "odzyskuje" jakąkolwiek instytucję państwową. Oznacza to czystkę, wyrzucenie wszystkich, którzy nie podobają się partii, wypalenie do gołej ziemi i doprowadzenie instytucji do przejściowego paraliżu.