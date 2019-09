„Ochrona zasobów naturalnych ziemi to jedno z największych wyzwań dla wszystkich rządów na świecie” - mówi głos zza kadru, a na filmie ukazuje się szumiący, gęsty, zielony las. Tak zaczyna się spot na temat „rządowych działań na rzecz klimatu”. Kancelaria premiera opublikowała go we wtorek przy okazji konferencji Mateusza Morawieckiego, na której szef rządu zainaugurował program „Eko KPRM”.

O ile pierwsze słowa filmu można potraktować poważnie, o tyle jednak cała reszta jest manipulacją i przekłamaniem, a przytoczone w filmie pomysły na walkę ze zmianami klimatu nie mają z nimi wiele wspólnego.