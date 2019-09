Swój urlop Banaś zadeklarował w poniedziałek wieczorem w TVP Info, miał go rozpocząć w środę. Teraz nieoczekiwanie zapowiedział, że uda się nań dopiero w piątek. Wcześniej chce odwołać wszystkich wiceprezesów Najwyższej Izby Kontroli, powołanych jeszcze przez poprzedników: Ewę Polkowską, Wojciecha Kutyłę oraz Mieczysława Łuczaka.

Podczas urlopu miałaby go zastępować i – pełnić funkcję wiceprezesa NIK – Małgorzata Motylow, która jest obecnie radczynią prawną prezesa. Wniosek Banasia w tej sprawie nieoczekiwanie wpłynął do sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. Jego rozpatrzeniem zajmie się ona w czwartek.

– Banaś realizuje prośby Jarosława Kaczyńskiego o szybką wymianę kadr, zanim się cofnie – powiedział TVN 24 Rafał Grupiński (PO-KO). – To oznacza, że polityka do Najwyższej Izby Kontroli wejdzie niestety szeroko otwartymi drzwiami.