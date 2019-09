O sprawie powiadomili nas mieszkańcy Wąchocka. „Wóz kupiony, ale nie ma dla niego remizy. Stoi na podwórku u teścia przewodniczącego rady pod gołym niebem. Do garażu obecnej remizy się nie mieści, bo za wysoki i za szeroki. I wydano kupę pieniędzy tylko po to, żeby go mieć. Jedyną akcją, w jakiej uczestniczył, był pokaz dla dzieci z domu dziecka. Wydano kupę pieniędzy, a pożytku żadnego” - napisali.

Po kilku dniach dostaliśmy kolejną wiadomość o drugiej takiej sytuacji po sąsiedzku: „W gminie Brody za »bańkę« kupiono wóz strażacki, który przez kilka miesięcy nie został włączony do ratownictwa.