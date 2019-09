Jak sprawdziliśmy, Rezydencja, która do ostatniej soboty działała w krakowskiej kamienicy należącej do prezesa NIK i byłego ministra finansów Mariana Banasia, już pięć lat temu reklamowała się ofertą ewidentnie wskazującą, że to pokoje do szybkiego seksu. Cena godziny wynosiła wtedy 50 zł za pokój z łazienką i była o 10 zł niższa od tej, którą ostatnio zapłacili dziennikarze TVN, którzy ujawnili podejrzane interesy szefa NIK z sutenerami.

– O tym, jaka działalność jest prowadzona w wynajmowanej kamienicy, dowiedziałem się bardzo późno.