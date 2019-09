Radość na prawicy jest przedwczesna. Z trzech powodów.

Po pierwsze: to niewiążące sugestie

Po pierwsze, to tylko opinia rzecznika generalnego, a nie postanowienie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (TSUE). To prawda, zazwyczaj Trybunał podąża śladem sugestii rzecznika – ale to są tylko sugestie, całkowicie niewiążące dla luksemburskiego sądu. Na jego decyzję trzeba poczekać.

Po drugie: Tanczew jest ostrożny

Po drugie, rzecznik generalny Ewgenij Tanczew znany jest z formułowania bardzo ostrożnych linii argumentacyjnych w sytuacjach, gdy i tak wie, że dany problem – tu: skandaliczny system dyscyplinowania sędziów – zostanie właściwie rozwiązany inną drogą. (Tak było na przykład w przypadku jego opinii dotyczącej sprawy Celmera, gdy sędzia irlandzka oponowała przeciw wydaniu domniemanego przestępcy w wyniku Europejskiego Nakazu Aresztowania). A takich dróg otwartych jest już kilka, np. inne pytania prejudycjalne polskich sędziów, które mogą okazać się lepiej sformułowane (np. niedawne pytanie sędzi Anny Bator-Ciesielskiej z Warszawy, na którą padło orzekanie ze skompromitowanym rzecznikiem dyscyplinarnym Radzikiem), a przede wszystkim, tzw. procedura przeciwnaruszeniowa wszczęta przez Komisję. Ta procedura – analogiczna do procedury, która niedawno doprowadziła do uznania PiS-owskiej ustawy o Sądzie Najwyższym za niezgodną z prawem europejskim – ma dużo poważniejsze konsekwencje prawne niż procedura prejudycjalna.