Dochody Banasia były zaskakująco niskie. W oświadczeniu majątkowym napisał, że w 2018 r. na wynajmie kamienicy oraz dwóch mieszkań – 71 i 40 m kw. – zarobił tylko 65,7 tys. zł, niecałe 6 tys. zł miesięcznie. Za dom podobnej wielkości w Krakowie trzeba płacić ok. 12 tys. zł miesięcznie, za mieszkanie 40 m kw. – ok. 1,7 tys. zł. A wcześniej jego dochody były jeszcze niższe – w 2015 r. zarobił na kamienicy ok. 40 tys. zł.

Mały czynsz, mały podatek

Dlaczego szef NIK zarobił tak mało, wyjaśnił sam w poniedziałek wieczorem w TVP: – Znalazłem najemcę, młodego człowieka, który zdecydował się na działalność hotelarską i taką umowę z nim podpisałem, i zarazem umowę przedwstępną, że ją kupi (…).