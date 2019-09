Jak przed wyborami samorządowymi i europejskimi główny dziennik TVP jest tak skonstruowany, by wykreować fałszywy obraz partii Kaczyńskiego (że składa się z krystalicznie dobrych ludzi), fałszywy obraz opozycji (że to tylko niedobrzy ludzie) i w ogóle fałszywe wszystko (że do 2016 r. Polska była w ruinie i na kolanach, a od tego czasu kwitnie i na arenie międzynarodowej jest silna jak nigdy dotąd).

Jak widać, Nowogrodzka uznała, że prawda PiS-u nie wyzwoli, co codziennie udowadnia prezes Jacek Kurski, emitując o 19.30 fałszywe wiadomości. Cała strategia wyborcza PiS-u jest prosta, wręcz prostacka: dobry Polak dostaje w „Wiadomościach” same dobre wiadomości, by dobrze zagłosować dla dobra Polski.