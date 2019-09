Opozycja przed siedzibą NIK i pod krakowskim "hotelem na godziny" domaga się dymisji prezesa Izby Mariana Banasia. PiS go broni, a sam Banaś zapowiada, że we wtorek złoży do sądu pozew przeciwko TVN, który ujawnił powiązania szefa NIK z gangsterami zajmującymi się sutenerstwem .