1 ZDJĘCIE 'Wiadomości' TVP , 22.09.2019 (wiadomosci.tvp.pl)

"Wiadomości" TVP to jedyny telewizyjny program informacyjny, w którym w zasadzie informacji nie ma. Co w takim razie jest? Można je porównać do misterium, którego uczestnik ma nadzieję brać udział w budowie nowej Polski. Ta wizja łączy w sobie wizję "Polski solidarnej" i "dobrej zmiany". A prorokiem jest Jarosław Kaczyński