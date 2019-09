Materiał autorstwa Bertolda Kittla rozpoczyna się od sceny, w której 30 sierpnia 2019 r. Sejm głosami PiS wybiera Banasia na prezesa NIK. Jest on wtedy ministrem finansów, siedzi w ławach rządowych. Gratulują mu premier Mateusz Morawiecki, członkowie gabinetu, wreszcie dłoń Banasia serdecznie ściskają Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, posłowie PiS i ministrowie nadzorujący służby specjalne. To właśnie oni powinni pilnować, by ważne funkcje w państwie pełniły osoby, co do których nie ma żadnych zastrzeżeń w kwestiach uczciwości i transparentności.