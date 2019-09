Małgorzata Kidawa-Błońska zapytana przez Beatę Lubecką w Radiu ZET, jaką funkcję w jej rządzie będzie pełnił Grzegorz Schetyna, jeśli Koalicja Obywatelska wygra wybory, stwierdziła: "Na pewno w tym rządzie będzie miał swój udział, dlatego że działamy zespołowo, ale to ja będę podejmowała decyzje". Nie chciała również zdradzić, kto miałby objąć teki w poszczególnych ministerstwach.

Według Kidawy-Błońskiej prezes Kaczyński nie chce stanąć z nią do przedwyborczej debaty, gdyż boi się konfrontacji, w której wypadłby niekorzystnie przez to, że Polacy usłyszeliby, jakiej Polski on chce.