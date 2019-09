„Do Przemka: Witaj Rzeczniku Niezłomny (ale nie Wyklęty) W sprawie Kamili Przeczek ok środy, czwartku będzie info w mediach. Za zgodą MS biorą się za to prawicowe media – napisał sędzia Arkadiusz Cichocki do rzecznika dyscyplinarnego Przemysława Radzika 16 lipca 2018 r. – Mam nadzieję, że nie komplikuje to Twoich czynności? Ja juz po rozmowie z Łukaszem, powiedział, ze gdyby ta akcja mediów miała Ci przeszkadzać, to mozna prosić, by przesuneli publikacje”.

Wiadomości wymieniane z Radzikiem znamy z korespondencji Cichockiego z Emilią Szmydt, hejterką zajmującą się oczernianiem sędziów sprzeciwiających się zamachowi na wymiar sprawiedliwości.