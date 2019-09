Sędzia Irena Majcher na co dzień orzeka w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wpisuje się do niego np. spółki. Sędzię Majcher na celownik wziął wydział spraw wewnętrznych Prokuratury Krajowej, powołany przez Ziobrę, by ścigać sędziów i prokuratorów. W czwartek Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego miała zadecydować o uchyleniu immunitetu sędzi Majcher.

O co dokładnie chodzi? Wiadomo tylko, że Prokuratura Krajowa chce postawić sędzi zarzut niedopełnienia obowiązków. A zarzut ma związek z działalnością orzeczniczą sędzi.