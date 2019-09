„Komitet apeluje do państwa będącego stroną umowy o zapewnienie skutecznego egzekwowania prawa delegalizującego partie lub organizacje promujące lub podżegające do dyskryminacji rasowej, takie jak Ruch Narodowy, Obóz Narodowo-Radykalny, Młodzież Wszechpolska, Falanga, (...) Stowarzyszenie Duma i Nowoczesność” - czytamy w komunikacie Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej (CERD) w Genewie. Komitet odniósł się w ten sposób do sprawozdania, które Polska złożyła Organizacji Narodów Zjednoczonych.