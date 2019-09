Są takie wyjątkowe wydania „Wiadomości”, w których nie występuje jako ekspert pan Miłosz Manasterski. Nie bardzo wiadomo czym się zajmuje, na czym się zna, ale zawsze wypowiada się w „Wiadomościach” zgodnie z linią partii rządzącej.

To ryzykowne. Widz „Wiadomości” TVP raczej nie lubi zmian. Czują to także autorzy programu prezentując niemal te same zdjęcia, te same ujęcia, te same wypowiedzi. Już jesień, a tu wciąż można zobaczyć jak na początku lata tego roku podczas Marszu Równości grupka demonstrantów niosła symbol waginy, oraz Matkę Boską w tęczowej aureoli.