Łatwiejsze aresztowanie posła i senatora

Dziś parlamentarzysta nie może być zatrzymany, aresztowany ani pociągnięty do odpowiedzialności karnej, jeśli nie zgodzi się na to Sejm.

PiS chce to zmienić. Według programu partii wniosek o zatrzymanie lub aresztowanie posła czy senatora będzie przygotowywać prokurator generalny i kierować go do Sądu Najwyższego.

PiS zapewnia, że prokurator nie będzie podejmował decyzji o postępowaniu karnym samodzielnie, a jeśli jego motywy będą niejasne, w sprawę włączy się rzecznik praw obywatelskich.