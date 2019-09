Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w 2017 r. uczynił Dudzicza prezesem Sądu Okręgowego w Gorzowie, a Sejm głosami PiS wybrał go do upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa. W czwartek „Wyborcza” ujawniła, że stało się to pomimo trwającego śledztwa za antysemickie wpisy Dudzicza.

„Podły, parszywy naród, nic im się nie należy…” – napisał o Żydach w 2015 r. anonimowy internauta „jorry123” pod tekstem w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Po zawiadomieniu mieszkanki Wrocławia prokuratura szybko ustaliła, że „jorry123” to Dudzicz, wtedy sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach.