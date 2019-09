Tzw. hat trick PiS jest skrojony pod trzy grupy: zarabiających mało pracowników, rolników i emerytów. To nie przypadek. Jak dowiedziała się „Wyborcza”, z zamówionych przez PiS badań wyszło, że to właśnie ich partia Jarosława Kaczyńskiego musi maksymalnie zmobilizować, jeśli chce zachować władzę.

Dlatego pracownikom o niskich dochodach obiecano skokowe zwiększenie płacy minimalnej (do 4 tys. zł brutto w 2023 r.), rolników zapewniono o zwiększeniu dopłat do hektara, a emerytom zapowiedziano podniesienie najniższego świadczenia do 1,2 tys. zł i wypłatę trzynastej emerytury na stałe, a nawet czternastej w 2021 r.