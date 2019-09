Stołeczna jednostka zwróciła się do prokuratora regionalnego w Warszawie o wyznaczenie innej prokuratury do prowadzenia tej sprawy. Decyzje o przekazaniu do innego regionu może podejmować Prokuratura Krajowa.

„Zgodnie z wnioskiem otrzymanym z Prokuratury Okręgowej w Warszawie tutejsza prokuratura wystąpiła do Prokuratury Krajowej (...) o przekazanie śledztwa do jednostki prokuratury spoza właściwości regionu warszawskiego. Sprawa została przekazana do Prokuratury Regionalnej w Lublinie” – informuje prokurator Agnieszka Zabłocka-Konopka, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie.