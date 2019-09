„Nie składamy broni – nadal walczymy o równe traktowanie komitetów wyborczych i sprawiedliwość” – napisała na Facebooku Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy. Zarejestrowali listy do Sejmu w 19 okręgach i brakuje im dwóch, by mogli startować jako komitet ogólnopolski. Złożyli skargę do Sądu Najwyższego, twierdzą, że Państwowa Komisja Wyborcza potraktowała ich niesprawiedliwie.

402 podpisy zmarłych ludzi

– Okręgowe Komisje Wyborcze albo odmawiały rejestracji naszych list, albo długo nie podejmowały żadnej uchwały.