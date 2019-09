3 ZDJĘCIA Marszałek Sejmu Elżbieta Witek podczas briefingu przed 86 posiedzeniem Sejmu VIII Kadencji. Warszawa, 11 września 2019 (Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta)

Po raz pierwszy po 1989 r. Prawo i Sprawiedliwość zawiesiło obrady Sejmu, by wznowić je już po wyborach. Jak twierdzi marszałek Elżbieta Witek, prosili o to posłowie z powodu kampanii wyborczej. Opozycja pyta, czy PiS boi się utraty większości i co w ostatniej chwili chce przegłosować