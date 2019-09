1 ZDJĘCIE Poseł Michał Szczerba, Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar i poseł Kamila Gasiuk - Pihowicz (Fot. Agencja Gazeta)

Krystyna Pawłowicz nazwała go "antypolskim rzecznikiem", a Stanisław Piotrowicz nie dopuścił go do głosu. - To znieważenie konstytucyjnego organu, jakim jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Składamy wniosek do prokuratury - mówi posłanka Platformy Obywatelskiej, Kamila Gasiuk-Pihowicz.