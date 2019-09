3 ZDJĘCIA Aktywiści i aktywistki Greenpeace blokują statek z węglem zmierzający do portu w Gdańsku, 9.09.2019 (Greenpeace Polska)

Aktywiści Greenpeace'u zablokowali statek z węglem zmierzający do portu w Gdańsku. Na burcie namalowali napis "Węgiel stop". Żaglowiec należący do organizacji rzucił kotwicę przy terminalu węglowym, uniemożliwiając rozładunek surowca płynącego do Polski z Mozambiku.