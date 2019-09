1 ZDJĘCIE Konwencja Programowa Koalicji Obywatelskiej. Warszawa, 6 września 2019 (Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta)

To, co w pierwszym przemówieniu programowym zapowiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska, liderka warszawskiej listy Koalicji Obywatelskiej i kandydatka na premiera, nie jest tylko projektem zmiany politycznej. Być może zabrzmi to banalnie, ale była marszałek Sejmu mówi o zmianie kulturowej, cywilizacyjnej i estetycznej.