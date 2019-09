Czwartkowe popołudnie, ośrodek kultury w Siedlcach otoczony przez policję. Na salę wchodzi Jarosław Kaczyński, działacze PiS łapią chorągiewki, zrywają się z miejsc. Atmosfera miła, klimatyzowana sala.

Kaczyński przekonuje, że PiS prowadzi kampanię pozytywną. – Rzadko odwołujemy się do tego, co robią nasi polityczni przeciwnicy, ale czasem warto, dziś jest taki dzień – przekonuje.

Prezes PiS: Polska będzie bogatsza od Niemiec

Opowiada, że do Siedlec przyjechała dziś cysterna wstydu. – Cysterna hańby, symbol poprzednich rządów PO-PSL – mówi. I wylicza, że codziennie przez osiem lat 600 takich cystern wjeżdżało do Polski, a potem były sprzedawane na lewo. Dodaje, że przez osiem lat budżet stracił ok. 64 mld zł. - Tak Polska była rządzona, trudno sobie wyobrazić, że przemyt nie był widziany. Polska była okradana – podsumowuje. I twierdzi, że okradziono nas na więcej, niż dostaliśmy z UE. Ale tu nie chodzi o to, żeby z UE nie brać – przekonuje prezes – ale że można było mieć dwa razy więcej.