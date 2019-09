Jacek Kurski ma telewizję i nie waha się tej władzy użyć. Dla siebie, partii i władzy. Ale im PiS w sondażach mocniejszy, tym słabsza wiarygodność Kurskiego i TVP. Władza się zużywa, ta Kurskiego się zużywa w kosmicznym tempie.

Ujawnione przez byłego dziennikarza TVP Mariusza Kowalewskiego informacje, że pracownik telewizji Kurskiego groził Tomaszowi Lisowi, naczelnemu „Newsweeka”, że TVP zajmie się jego rodziną, że straszono go latającym nad domem dronem oraz że telewizja posłała szpicli za Krzyszofem Czabańskim, szefem Rady Mediów Narodowych, to bezprecedensowe przykłady na bezprawne używanie TVP.



Nawet w najgorszych czasach telewizji publicznej, kiedy była w rękach lewicy, kiedy Robert Kwiatkowski, Włodzimierz Czarzasty i Leszek Miller knuli, jak ją wykorzystać przeciwko opozycji, taki skandal nie miał miejsca. Nawet Kwiatkowski i Czarzasty nie wynajmowali ludzi do śledzenia np. Zbigniewa Ziobry czy Lecha Kaczyńskiego.