Był wieczór 15 sierpnia 2018 r. ok. 22. Telefon Lisa dzwoni i dzwoni. Dziennikarz nie odbiera, bo to nieznany numer. W końcu przychodzi SMS: „Proszę odebrać, pilne, to sprawy dzieci”.

– Chciał mieć pewność, że odbiorę – mówi nam Lis.

Dobijał się Jacek Łęski, gwiazda TVP Jacka Kurskiego. Prowadzi m.in. „Studio Polska” w TVP Info, a od lutego 2018 r. jest gospodarzem programu „Alarm!” w TVP 1. Lis słyszy: – Cześć, Jacek Łęski. No co, piszecie artykuł o Jacku Kurskim, no to teraz się nie dziw, TVP zajmie się twoją rodziną i dziećmi.