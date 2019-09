Łukasz Piebiak będzie orzekał w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, do którego wróci po kilkuletniej przerwie. Od 2015 r. Piebiak był na delegacji w resorcie sprawiedliwości i jako wiceminister odpowiadał za sądownictwo. Podał się do dymisji pod koniec sierpnia, gdy Onet ujawnił, że współpracował z hejterką Emilią i inspirował ataki na sędziów. Wraz z posadą stracił delegację do resortu. Wkrótce będzie szeregowym sędzią orzekającym w wydziale spraw gospodarczych.

By Piebiak mógł zacząć orzekać, prezes sądu rejonowego musi wyznaczyć mu podział czynności (zakres obowiązków, przydział dyżurów itd.).