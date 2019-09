Klasa 1a w poniedziałek ma zaczynać lekcje o 12.15, kończyć o 17.40. Plan, który otrzymali rodzice pierwszaków, zakłada, że wytrwali, po godzinie okienka, pomaszerują na dwie lekcje etyki – od 18.35 do 20.10. A te dzieci i tak mają szczęście. Gdyby chcieli do nich dołączyć uczniowie z 1c, musieliby wrócić do szkoły. Ta klasa w poniedziałki zaczyna o 7.30 i kończy o 10.55. Etykę mają razem. W najgorszej sytuacji będą siódmoklasiści, którzy o 20.15 mieliby dopiero etykę zaczynać!